Детский тренер Дзюбы: «У Артема появляются мысли о завершении карьеры»

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался о скором завершении карьеры игрока.

«Похоже, у Артeма появляются мысли о завершении карьеры. Может быть, его физическая готовность уже говорит об этом. Но все может быть индивидуально: один и в 39 лет будет играть, забивать в Европе.

Не знаю, будет ли у него конкуренция с Саидом Хамуличем. Не думаю, что он сдался, но что-то прикидывает. Не исключено, что босниец может завершить карьеру Дзюбы. Давайте посмотрим. Не исключено, что он уже активно готовит почву на телевидении. И участие в различных шоу, думаю, неспроста», – сказал Шупляков.