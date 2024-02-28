Детский тренер Дзюбы: «У Артема появляются мысли о завершении карьеры»

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался о скором завершении карьеры игрока.
«Похоже, у Артeма появляются мысли о завершении карьеры. Может быть, его физическая готовность уже говорит об этом. Но все может быть индивидуально: один и в 39 лет будет играть, забивать в Европе.
Не знаю, будет ли у него конкуренция с Саидом Хамуличем. Не думаю, что он сдался, но что-то прикидывает. Не исключено, что босниец может завершить карьеру Дзюбы. Давайте посмотрим. Не исключено, что он уже активно готовит почву на телевидении. И участие в различных шоу, думаю, неспроста», – сказал Шупляков.
- 1 февраля в прокат вышел фильм «Конец Славы», где нападающий «Локомотива» сыграл одну из ролей.
- 35-летний форвард в этом сезоне провел за клуб 20 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: Metaratings