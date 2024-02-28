Литвинов: «Спартак» – клуб моей жизни, готов за него все отдать»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выразил полную лояльность клубу.
– Ты говорил, что никогда не перейдешь в ЦСКА и «Зенит». Не опасно ли такое говорить?
– Сейчас я счастлив в «Спартаке» – клубе своей жизни, готов за него отдать все. «Спартак» – это все для меня, мой папа болел за клуб, привил эту любовь мне, я все делал, чтобы попасть сюда. Какой смысл говорить о ЦСКА и «Зените»?
Я помню тот вопрос, он подразумевал «да» или «нет». Сам стараюсь не говорить громких слов, чтобы потом их нельзя было притянуть к чему-то.
– Но сейчас ты говоришь, что «Спартак» – все для тебя. Это громкие слова.
– Так и есть, сейчас это так. Но мы живем в футбольном мире, где могут происходить события, которые сложно было представить.
К нам из ЦСКА перешел Хесус Медина – я спокойно к этому отношусь. Если такой трансфер состоялся, значит, руководство и тренер считают, что Хесус поможет нам выиграть чемпионство. Какая разница, где он играл до «Спартака»? Главное – чтобы он играл на высоком уровне у нас.
- Литвинов в этом сезоне провел 16 матчей за «Спартак», в которых отметился 2 голевыми передачами.
- Агент Литвинова – Герман Ткаченко, который в 2022 году организовал трансфер из «Спартака» в «Зенит» Зелимхана Бакаева.
- По итогам 18 туров красно-белые занимают пятое место в РПЛ с 30 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков.