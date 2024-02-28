Литвинов: «Спартак» – клуб моей жизни, готов за него все отдать»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выразил полную лояльность клубу.

– Ты говорил, что никогда не перейдешь в ЦСКА и «Зенит». Не опасно ли такое говорить?

– Сейчас я счастлив в «Спартаке» – клубе своей жизни, готов за него отдать все. «Спартак» – это все для меня, мой папа болел за клуб, привил эту любовь мне, я все делал, чтобы попасть сюда. Какой смысл говорить о ЦСКА и «Зените»?

Я помню тот вопрос, он подразумевал «да» или «нет». Сам стараюсь не говорить громких слов, чтобы потом их нельзя было притянуть к чему-то.

– Но сейчас ты говоришь, что «Спартак» – все для тебя. Это громкие слова.

– Так и есть, сейчас это так. Но мы живем в футбольном мире, где могут происходить события, которые сложно было представить.

К нам из ЦСКА перешел Хесус Медина – я спокойно к этому отношусь. Если такой трансфер состоялся, значит, руководство и тренер считают, что Хесус поможет нам выиграть чемпионство. Какая разница, где он играл до «Спартака»? Главное – чтобы он играл на высоком уровне у нас.