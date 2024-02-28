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  • Литвинов: «Спартак» – клуб моей жизни, готов за него все отдать»

Литвинов: «Спартак» – клуб моей жизни, готов за него все отдать»

28 февраля 2024, 14:04
15

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов выразил полную лояльность клубу.

– Ты говорил, что никогда не перейдешь в ЦСКА и «Зенит». Не опасно ли такое говорить?

– Сейчас я счастлив в «Спартаке» – клубе своей жизни, готов за него отдать все. «Спартак» – это все для меня, мой папа болел за клуб, привил эту любовь мне, я все делал, чтобы попасть сюда. Какой смысл говорить о ЦСКА и «Зените»?

Я помню тот вопрос, он подразумевал «да» или «нет». Сам стараюсь не говорить громких слов, чтобы потом их нельзя было притянуть к чему-то.

– Но сейчас ты говоришь, что «Спартак» – все для тебя. Это громкие слова.

– Так и есть, сейчас это так. Но мы живем в футбольном мире, где могут происходить события, которые сложно было представить.

К нам из ЦСКА перешел Хесус Медина – я спокойно к этому отношусь. Если такой трансфер состоялся, значит, руководство и тренер считают, что Хесус поможет нам выиграть чемпионство. Какая разница, где он играл до «Спартака»? Главное – чтобы он играл на высоком уровне у нас.

  • Литвинов в этом сезоне провел 16 матчей за «Спартак», в которых отметился 2 голевыми передачами.
  • Агент Литвинова – Герман Ткаченко, который в 2022 году организовал трансфер из «Спартака» в «Зенит» Зелимхана Бакаева.
  • По итогам 18 туров красно-белые занимают пятое место в РПЛ с 30 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
Комментарии (15)
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Vasilys
1709119122
Смотрю на Литвинова - постоянно с испуганным видом крутит в разные стороны своей башкой, как будто не понимает, где он находится
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andr45
1709119152
Конечно, я хочу, чтобы Джикия остался в «Спартаке», — сказал Литвинов. И после этого эта иуда имеет наглость говорить о любви к «Спартаку». Одно слово - плохой мальчик, с гнильцей
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...уефан
1709119191
...ну, если папа болельщик Спартака, то надежда, что ты не перейдешь в стан врага, есть)... Европа, конечно не в счёт)...
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DVOK68
1709134467
ВСЁ не надо отдавать,а вот игроцкий свой настрой и навыки игроцкие-отдавай всегда! Намного меньше косячит чем Денисов и Хлусевич,вместе взятые) Уже хорошо.
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zigbert
1709138655
Не только словами но и игрой надо подтверждать свое отношение к Спартаку. Не все еще у Литвинова получается на поле но в равнодушии его трудно упрекнуть. Удачи ему в Спартаке.
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