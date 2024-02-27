Семак высказался о подготовке к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ против «Спартака».
«Последние дни в Абу-Даби посвящены точечной подготовке к «Спартаку»? Нет. У нас нет такой конкретной точечной подготовки. Конечно, мы готовимся, но у нас много матчей впереди, и мы должны быть готовы ко всем соперникам», – сказал Семак.
- Игра в Санкт-Петербурге состоится 2 марта.
- В 1-м круге «Зенит» победил в Москве со счетом 3:1.
- «Зенит» в случае победы может возглавить таблицу РПЛ.
Источник: официальный сайт «Зенита»