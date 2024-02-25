«Зенит» требовал за Кругового 200 миллионов рублей, ЦСКА проиграл «Динамо» и другие новости

Панюков – о заработке в «Динамо»: «В 18 лет я купил 2 машины, квартиру, построил дом».

Трент нанял охрану – известна причина.

«Бегал Воронину за сигаретами, а Денисов грозился набить лицо»: Панюков – о «дедовщине» в «Динамо».

Подробности переговоров «Зенита» и ЦСКА о зимнем трансфере Кругового.

Товарищеский матч. «Динамо» вырвало волевую победу над ЦСКА (2:1), Карраскаль забил бывшему клубу.

АПЛ. «МЮ» пропустил на 97-й минуте и проиграл дома «Фулхэму» (1:2).

Почеттино считает, что у Мудрика нет футбольного интеллекта.

Фанаты «Црвены Звезды» обратились к «русским воинам» на матче с «Чукарички».

Фоден отпраздновал гол «Борнмуту» в стиле Аршавина.