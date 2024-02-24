Трент нанял охрану – известна причина

Защитник «Ливерпуля» Трент нанял частного телохранителя.

Игрока побудило к этому преследование со стороны назойливой фанатки. Оно продолжается год. Девушка порой поджидает Трента у базы, дома или любимых ресторанов футболиста.

Кроме того, фанатка шлет игроку интимные фото и звонит на телефон. Также со стороны девушки приходили непристойные сообщения семье Трента.

Опасаясь фанатки, игрок сменил номер телефона, установил у дома видеонаблюдение и сигнализацию. «Ливерпуль» помогает своему воспитаннику в этом вопросе.