Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Трент нанял охрану – известна причина

    Защитник «Ливерпуля» Трент нанял частного телохранителя.

    Игрока побудило к этому преследование со стороны назойливой фанатки. Оно продолжается год. Девушка порой поджидает Трента у базы, дома или любимых ресторанов футболиста.

    Кроме того, фанатка шлет игроку интимные фото и звонит на телефон. Также со стороны девушки приходили непристойные сообщения семье Трента.

    Опасаясь фанатки, игрок сменил номер телефона, установил у дома видеонаблюдение и сигнализацию. «Ливерпуль» помогает своему воспитаннику в этом вопросе.

    • 25-летний Трент стоит 70 миллионов евро.

    Новости по теме
    Четыре игрока «Ливерпуля» пропустят финал Кубка лиги
    Два основных игрока «Ливерпуля» пропустят финал Кубка лиги
    В АПЛ сменился лидер по ассистам среди защитников
    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+