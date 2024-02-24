Панюков – о заработке в «Динамо»: «В 18 лет я купил 2 машины, квартиру, построил дом»

Бывший форвард «Динамо» Андрей Панюков рассказал о попадании в основу в 2012 году.

«В 2012 году на сборе в Швеции я забил три гола в товарищеском матче с местным клубом. Мне говорят, что я с основой теперь.

Меня вызывает Константин Сергеевич Сарсания. Говорит, что зарплата будет немножечко побольше. Говорит: «Если зазвездишься, я тебе ноги оторву». Думаю: «Если в дубле зарплата была 1000 долларов в месяц, то сейчас будет пятерик». В итоге нормально насыпали. Больше пятерика. Подъемные, все красиво.

В 18 лет я купил маме и бате машину – «Кадилак» за 130 тысяч долларов. Обоим одинаковые. Сам я ездил на старой папиной «Хонде». В «Динамо» были премиальные за победу даже тем, кто был просто в запасе. Мы купили квартиру, построили загородный дом, вкладывали в недвижимость. Все в обороте было», – сказал Панюков на ютуб-канале «На банке».