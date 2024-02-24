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    • Панюков – о заработке в «Динамо»: «В 18 лет я купил 2 машины, квартиру, построил дом»

    Панюков – о заработке в «Динамо»: «В 18 лет я купил 2 машины, квартиру, построил дом»

    Бывший форвард «Динамо» Андрей Панюков рассказал о попадании в основу в 2012 году.

    «В 2012 году на сборе в Швеции я забил три гола в товарищеском матче с местным клубом. Мне говорят, что я с основой теперь.

    Меня вызывает Константин Сергеевич Сарсания. Говорит, что зарплата будет немножечко побольше. Говорит: «Если зазвездишься, я тебе ноги оторву». Думаю: «Если в дубле зарплата была 1000 долларов в месяц, то сейчас будет пятерик». В итоге нормально насыпали. Больше пятерика. Подъемные, все красиво.

    В 18 лет я купил маме и бате машину – «Кадилак» за 130 тысяч долларов. Обоим одинаковые. Сам я ездил на старой папиной «Хонде». В «Динамо» были премиальные за победу даже тем, кто был просто в запасе. Мы купили квартиру, построили загородный дом, вкладывали в недвижимость. Все в обороте было», – сказал Панюков на ютуб-канале «На банке».

    • Сейчас 29-летний форвард в БАТЭ.
    • Игрок стоит 350 тысяч евро.
    • Больше всего матчей в карьере Панюков провел за «Урал» (78 игр, 17 голов, 5 ассистов).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии (9)
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    DOCTOR PENALTY
    1708765504
    А игроком ты так и не стал. (((
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    Дубина
    1708765587
    В аля-бзяните годик на лавке посидел и жизнь обеспеченна))) Просто что в помойке лазурно-дырявой всеми..))))
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    odessakmv
    1708766634
    поэтому ты и "на банке".... и никто не вспомнит, что был такой игрок
    Ответить
    СпорЦмен
    1708769445
    Жаль мозгами не разжился.
    Ответить
    Cleaner
    1708770991
    Панюков, вот если бы ты стал вместе с Динамо ЧЕМПИОНОМ России, это было бы круто! А хвастаться тем, что тебе бабло просто так упало НЕКРАСИВО...(((
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    Semenycch
    1708772333
    Умный человек о заработке обычно молчит...
    Ответить
    MaxRnD
    1708772496
    Экономил
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    k611
    1708778927
    Работал бы в школе, купил бы только мел да ручки.
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