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    • Подробности переговоров «Зенита» и ЦСКА о зимнем трансфере Кругового

    Подробности переговоров «Зенита» и ЦСКА о зимнем трансфере Кругового

    ЦСКА пытался заполучить защитника «Зенита» Данила Кругового уже зимой.

    «ЦСКА до последнего вел переговоры с «Зенитом» о переходе Кругового уже этой зимой. Сначала Александр Медведев наотрез отказался, но ближе к закрытию трансферного окна сменил гнев на милость.

    ЦСКА озвучил сумму в 80 миллионов рублей за трансфер, в надежде по итогу договориться на максимальные 100 и заполучить Круга сейчас, а не летом. «Зенит» ответил: мол, присылайте оффер на 200 миллионов, тогда поговорим.

    2 миллиона евро за человека из «Зенита-2» с истекающим через три месяца контрактом. Такой торг был обречен на провал из-за нежелания питерцев отпускать игрока», – написал инсайдер Иван Карпов.

    • Ранее «Зенит» сослал 25-летнего Кругового в дубль до конца сезона.
    • Это произошло после того, как игрок заключил с ЦСКА контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Круговой перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:23
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    Комментарии (11)
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    СпорЦмен
    1708779867
    ЦСКА, конечно, подставил Кругового.
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    portero
    1708782012
    Медведь оторван от реальности... СКА разваливал, его выперли в Зенит, теперь в Зените чудачит, гнать надо и нормального ставить управленца... но низя наверное!!!
    Ответить
    bset
    1708782079
    Раньше, когда читал эти суммы, тяжело было сопоставить рубли, доллары, евро. А теперь удобно - можно просто на 100 умножать. Спасибо, Владим Владимыч
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    ScarlettOgusania
    1708782283
    с паршивого Кругового хоть 2 лимона евро урвать - бизнес по-газпрёмовски, и это за игрока с истекающим контрактом с нищих кляч!)) ржунимагу!))))
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    andrei-sarap-yandex
    1708785726
    за бездарного КРУГОВОГО 2 ляма евро ПЕРЕБОР
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    моэм
    1708787483
    Медведев реально самодур , или самодурак . вот так в лёгкую отказаться от 100 лямов в кассу клуба только ради желания подгадить ЦСКА и игроку желающего играть в футбол и ради этого отказавшемуся от больших денег .
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    JIEGEHDA
    1708796098
    Кто сегодня говорит что ЦСКА молодцы . Недавно разорвали контракт с молодым Кучаевым который как минимум игрок запаса хороший . Зенит обогнел говорят . Ну так если есть спрос то надо брать . Говорят сотку на ветер им лишь бы нагадить. В какой-то степени правда. Но ЦСКА настолько жадные что даже не соизволили договориться как с клубом мол мы ведём переговоры а так же и игрок ВОСПИТАННИК СВОЙ! что вот веду переговоры так то так . И спокойно себе подписали контракт . А Зенит оказался третий лишний . Я даже поддерживаю . Пусть и в Зените 2 без практики и тренировок остаётся . На будущее и ему и другим.
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