Подробности переговоров «Зенита» и ЦСКА о зимнем трансфере Кругового

ЦСКА пытался заполучить защитника «Зенита» Данила Кругового уже зимой.

«ЦСКА до последнего вел переговоры с «Зенитом» о переходе Кругового уже этой зимой. Сначала Александр Медведев наотрез отказался, но ближе к закрытию трансферного окна сменил гнев на милость.

ЦСКА озвучил сумму в 80 миллионов рублей за трансфер, в надежде по итогу договориться на максимальные 100 и заполучить Круга сейчас, а не летом. «Зенит» ответил: мол, присылайте оффер на 200 миллионов, тогда поговорим.

2 миллиона евро за человека из «Зенита-2» с истекающим через три месяца контрактом. Такой торг был обречен на провал из-за нежелания питерцев отпускать игрока», – написал инсайдер Иван Карпов.