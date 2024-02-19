Исторический гол Кокорина, зарплата Мбаппе в «Реале», «Бавария» вновь проиграла и другие новости

Кучаев уйдет из ЦСКА в аренду в другой клуб РПЛ
Бонгонда вернулся в «Спартак» после Кубка Африки
Тюремная администрация оберегала Дани Алвеса от суицида
Суарес объяснил, почему перешел в 2014 году в «Барсу», а не в «Реал»
Стала известна будущая зарплата Мбаппе в «Реале»
«Реал» потерял очки в матче с «Райо Вальекано»
Хойлунд из «Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ
Дзюба спрятался в мусорном баке в шоу на СТС
«Бавария» проиграла «Бохуму», отставание от «Байера» – 8 очков
Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра