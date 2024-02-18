Суарес объяснил, почему перешел в 2014 году в «Барсу», а не в «Реал»

Нападающий «Интера Майами» Луис Суарес подтвердил, что в 2014 году вместо «Барселоны» мог оказаться в «Реале».
«Было общение с «Реалом». Перед ЧМ-2014 клуб хотел подписать меня, все шло как надо. Они хотели заменить мной Карима Бензема – продавали его «Арсеналу».
Во время ЧМ-2014 в гонку включилась «Барселона». Из-за моего укуса Джорджо Кьеллини на ЧМ интерес «Реала» упал, и я перешел в «Барсу». Это было моей мечтой», – поделился Суарес.
- Луис был в «Барселоне» в 2014-2020 годах.
- Уругваец провел за команду 283 матча, забил 195 голов, сделал 113 ассистов.
- Сейчас 37-летний Суарес в «Интере Майами».