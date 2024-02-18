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    • Суарес объяснил, почему перешел в 2014 году в «Барсу», а не в «Реал»

    Суарес объяснил, почему перешел в 2014 году в «Барсу», а не в «Реал»

    Нападающий «Интера Майами» Луис Суарес подтвердил, что в 2014 году вместо «Барселоны» мог оказаться в «Реале».

    «Было общение с «Реалом». Перед ЧМ-2014 клуб хотел подписать меня, все шло как надо. Они хотели заменить мной Карима Бензема – продавали его «Арсеналу».

    Во время ЧМ-2014 в гонку включилась «Барселона». Из-за моего укуса Джорджо Кьеллини на ЧМ интерес «Реала» упал, и я перешел в «Барсу». Это было моей мечтой», – поделился Суарес.

    • Луис был в «Барселоне» в 2014-2020 годах.
    • Уругваец провел за команду 283 матча, забил 195 голов, сделал 113 ассистов.
    • Сейчас 37-летний Суарес в «Интере Майами».

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    Источник: Marca

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    18.02.2024 15:15
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    Комментарии (4)
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    BlackMurder
    1708258788
    Перед завершением карьеры ты должен кого-нибудь укусить на прощание
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    kirdykprishel
    1708260263
    Бомба зачем эти архивы? Никому не интересно что было десять лет назад.
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