Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин сделал предположение об исходе противостояния между «Реалом Сосьедад» и «Мальоркой» в 1/2 финала Кубка Испании.

Первая игра в Пальма‑де‑Мальорке завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян остался в запасе, но на поле не появился.

«Двухматчевое противостояние предопределило стратегию. На чемпионате больше сконцентрированы. Тем более, такая команда как «Реал Сосьедад», ее больше интересует попадание в Лигу чемпионов.

Это тот матч, где можно выдохнуть и сыграть спокойно. Дома уверенно забьют свои два гола. По идее, если бы Захарян считался игроком запаса, то, скорее всего, в этой игре мы бы его увидели. Я на «Атлетико» ставлю, они и «Атлетик» в полуфинале пройдут, и обыграют в финале «Реал Сосьедад», – сказал Аршавин.