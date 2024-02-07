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    • Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»

    Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин сделал предположение об исходе противостояния между «Реалом Сосьедад» и «Мальоркой» в 1/2 финала Кубка Испании.

    Первая игра в Пальма‑де‑Мальорке завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян остался в запасе, но на поле не появился.

    «Двухматчевое противостояние предопределило стратегию. На чемпионате больше сконцентрированы. Тем более, такая команда как «Реал Сосьедад», ее больше интересует попадание в Лигу чемпионов.

    Это тот матч, где можно выдохнуть и сыграть спокойно. Дома уверенно забьют свои два гола. По идее, если бы Захарян считался игроком запаса, то, скорее всего, в этой игре мы бы его увидели. Я на «Атлетико» ставлю, они и «Атлетик» в полуфинале пройдут, и обыграют в финале «Реал Сосьедад», – сказал Аршавин.

    • Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании команды проведут 27 февраля в Сан‑Себастьяне.
    • Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал турнира, где встретится с «Атлетиком» из Бильбао или мадридским «Атлетико».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2024 12:14
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