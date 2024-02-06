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    • Мостовой: «Согласен, что я один из величайших футболистов России – правду надо признавать»

    Мостовой: «Согласен, что я один из величайших футболистов России – правду надо признавать»

    Александр Мостовой отреагировал на мнение Дениса Бояринцева про него.

    – Вчера вышло интервью с Денисом Бояринцевым, в котором он сказал, что никогда не поздно стартовать в тренерской деятельности, но сейчас это сложнее. Согласны с этим?

    – Конечно! И согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране. Хоть правду никто и не любит, но ее надо признавать.

    Другое дело, что об упущенном времени я уже тоже давно говорил. Обычно это всегда происходит, когда заканчиваешь карьеру, потом 3-5 лет дают тебе толчок, но я, к сожалению, провел эти годы в Испании и не мог вернуться.

    • Россиянин с 1991 по 2005 год выступал в Европе.
    • Большую часть карьеры он провел в «Сельте» (1996-2004).

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    Источник: Sport24

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    06.02.2024 16:48
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    Комментарии (16)
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    aaaaahhhh
    1707228422
    Это он так к Наполеону в пятую палату просится:)
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    САДЫЧОК
    1707228792
    Как для меня он был средним футболистом и уже тогда без мозгов.
    Ответить
    Цугундeр
    1707229041
    Милота какая.)) "потом 3-5 лет дают тебе толчок.." Так уже дали. И на Бомбе , и везде. Сиди тихонечко и гордись. Не тужься только. Вредно.
    Ответить
    MaxRnD
    1707229220
    Ага, Никулин и Карандаш тоже на арене выступали ...
    Ответить
    Дормидонт Евлампиевич
    1707229918
    Рабочий день у него ненрмирвнный и бесплатно молоко ему за вредность давать нужно. Журнал «Здоровье» так прямо и указывает: нервные клетки не восстанавливаются.
    Ответить
    ZAITZEFF2011
    1707230317
    Пусть этого не умного человека Испания себе заберет уже.
    Ответить
    gor77
    1707230737
    Ну, бывает.)))))))))))))))) Встречаются два одессита: - Вы знаете, наш Марек - архитектор... - Да, и шо он строит? - А, этот дурак ходит по Дерибасовской и строит из себя умного.
    Ответить
    Дубина
    1707233675
    Надоел уже реально!!!
    Ответить
    k611
    1707244479
    Корону надо граблями поправить...
    Ответить
    ivany4
    1707244916
    А король-то голый!!! Ну, то есть, в смысле, без царя в голове!!! ЗЫ. Бомбардиру надо отправлять ему отзывы на интервью.
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