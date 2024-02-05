Бояринцев ответил на вопрос, что скажет Мостовому, оказавшись перед ним

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев оценил тренерские перспективы экс-хавбека красно-белых и национальной команды Александра Мостового.

– Вот Мостовой все пытается тренировать, а ни в какую.

– С Александром мы пересекались в сборной. Приятный человек, один из величайших игроков постсоветского поколения.

Александр просто упустил время, чтобы стартовать в тренерской деятельности. Никогда не поздно, но сейчас будет сложнее. Впрочем, вообще не сомневаюсь, что у него как у тренера все может получиться. Если придет в российский футбол, футбол от этого выиграет.

– Оказавшись перед Мостовым, что вы ему скажете?

– Ох… Спрошу: «Как стать таким же великим?» Великим футболистом, имею в виду, ха-ха!