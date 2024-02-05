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    • Бояринцев ответил на вопрос, что скажет Мостовому, оказавшись перед ним

    Бояринцев ответил на вопрос, что скажет Мостовому, оказавшись перед ним

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев оценил тренерские перспективы экс-хавбека красно-белых и национальной команды Александра Мостового.

    – Вот Мостовой все пытается тренировать, а ни в какую.

    – С Александром мы пересекались в сборной. Приятный человек, один из величайших игроков постсоветского поколения.

    Александр просто упустил время, чтобы стартовать в тренерской деятельности. Никогда не поздно, но сейчас будет сложнее. Впрочем, вообще не сомневаюсь, что у него как у тренера все может получиться. Если придет в российский футбол, футбол от этого выиграет.

    – Оказавшись перед Мостовым, что вы ему скажете?

    – Ох… Спрошу: «Как стать таким же великим?» Великим футболистом, имею в виду, ха-ха!

    • 45-летний Бояринцев начал тренерскую карьеру в 2014 году. В прошлом году он был главным тренером «Сокола».
    • 55-летний Мостовой проходит обучение на получение тренерской лицензии в Академии РФС. С 2022 года он является номинальным наставником команды Fight Nights в Медиалиге.

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    Источник: Sport24

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    05.02.2024 11:18
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1707123421
    И хейтеры Мостового сморщились...
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    Project Бабангида
    1707124682
    "оказавшись перед Мостовым что вы ему скажите?" что Саша? пи..деть на мяч тв не мешки ворочить...правда?
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    Aleksander-Kulesh-google
    1707141893
    "Оказавшись перед Мостовым, чтобы ему скажите?"что Саша, за письмичишко 14-ти в 1993 году против Павла Садырина совесть не мучает?
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    TIMOTHY
    1707142229
    Думаю что у мостового тренировать получилось бы получше чем у Шалимовых,хохловых семшовых...
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