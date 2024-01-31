«Спартак» показал проект строительства Дворца спорта в Тушине

На стадионе «Лукойл-Арена» состоялась презентация проекта строительства Дворца спорта «Спартак-Москва» в Тушине для министра спорта России Олега Матыцина.

«Дворец спорта будет построен появится в непосредственной близости от «Лукойл-Арены», на пересечении улиц Игоря Нетто и Аэроклубной.

В новом комплексе общей площадью 110 тысяч квадратных метров разместятся полноформатный крытый манеж, 3 футбольных поля, 5 залов специализированной спортивной подготовки, зал двигательной активности для детей, реабилитационно-восстановительный центр, конференц-центр с залами-трансформерами и размещением до 600 человек, 28 раздевалок, столовая для спортсменов, тренерские и судейские комнаты, 100-метровая беговая дорожка с датчиками скорости движения и парковка более чем на 1000 машино-мест.

Уникальным решением станет размещение двух полноформатных футбольных полей на кровле Дворца на уровне 5-го этажа. Одно из полей получит трибуны на 3 000 мест и будет сертифицировано для проведения официальных матчей. Такого сооружения нет ни в одной стране мира.

Архитектура фасадной части обеспечит максимальный обзор с улицы круглогодично занимающихся в манеже спортсменов, что сделает Дворец еще одной достопримечательностью Москвы. Рядом с этим местом началось строительство гостиницы на 300 номеров для спортсменов и гостей города.

Проект также предполагает благоустройство прилегающей территории реки Химка.

Спортивная инфраструктура «Спартака» в Тушине и в Сокольниках образует единый кластер подготовки футболистов. Объекты «Спартак-Тушино» будут ориентированы на развитие юных игроков в возрасте от 5 до 14 лет, занятия спортсменов-любителей и активный семейный отдых.

В Сокольниках появится инновационный центр спортивной подготовки основной команды «Спартака», профессиональной женской команды, а также мужских и женских составов молодежных и юношеских коллективов с 15 лет», – говорится в сообщении.