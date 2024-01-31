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    • «Спартак» показал проект строительства Дворца спорта в Тушине

    «Спартак» показал проект строительства Дворца спорта в Тушине

    На стадионе «Лукойл-Арена» состоялась презентация проекта строительства Дворца спорта «Спартак-Москва» в Тушине для министра спорта России Олега Матыцина.

    «Дворец спорта будет построен появится в непосредственной близости от «Лукойл-Арены», на пересечении улиц Игоря Нетто и Аэроклубной.

    В новом комплексе общей площадью 110 тысяч квадратных метров разместятся полноформатный крытый манеж, 3 футбольных поля, 5 залов специализированной спортивной подготовки, зал двигательной активности для детей, реабилитационно-восстановительный центр, конференц-центр с залами-трансформерами и размещением до 600 человек, 28 раздевалок, столовая для спортсменов, тренерские и судейские комнаты, 100-метровая беговая дорожка с датчиками скорости движения и парковка более чем на 1000 машино-мест.

    Уникальным решением станет размещение двух полноформатных футбольных полей на кровле Дворца на уровне 5-го этажа. Одно из полей получит трибуны на 3 000 мест и будет сертифицировано для проведения официальных матчей. Такого сооружения нет ни в одной стране мира.

    Архитектура фасадной части обеспечит максимальный обзор с улицы круглогодично занимающихся в манеже спортсменов, что сделает Дворец еще одной достопримечательностью Москвы. Рядом с этим местом началось строительство гостиницы на 300 номеров для спортсменов и гостей города.

    Проект также предполагает благоустройство прилегающей территории реки Химка.

    Спортивная инфраструктура «Спартака» в Тушине и в Сокольниках образует единый кластер подготовки футболистов. Объекты «Спартак-Тушино» будут ориентированы на развитие юных игроков в возрасте от 5 до 14 лет, занятия спортсменов-любителей и активный семейный отдых.

    В Сокольниках появится инновационный центр спортивной подготовки основной команды «Спартака», профессиональной женской команды, а также мужских и женских составов молодежных и юношеских коллективов с 15 лет», – говорится в сообщении.

    • Сообщается, что проект будет реализован на средства инвесторов – компании «Лукойл» и предпринимателя Вагита Алекперова.
    • «Лукойл-Арена» ранее называлась «Открытие Банк Арена» и «Открытие Арена». Ее строительство было закончено в августе 2014 года.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 14:24
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1706700407
    А что не в Сокольниках ?
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    СпорЦмен
    1706700734
    А, так вот вот где будет всё ЛГБТ быдло тусить.
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