Определены команды в «Лига Ставок Фиджитал-хоккей» на «Играх Будущего»

29 января в Москве состоялась финальная жеребьевка Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего», официальным букмекером которого выступает «Лига Ставок».

Жеребьевка определила основных соперников в командах десяти фиджитал-дисциплин: «Футбол для дружбы. Фиджитал 2024», «Фиджитал‑футбол», «Фиджитал‑баскетбол», «CS2+лазертаг», «Standoff 2+лазертаг», «Warface+лазертаг», «Мир танков», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине MLBB», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине Dota2», а также «Фиджитал-хоккей».Фиджитал-хоккей обещает стать одной из самых зрелищных дисциплин «Игр будущего».

Сначала в формате 3x3 спортсмены сразятся в хоккейном симуляторе, а затем те же игроки продолжат соревнование на реальном льду. Победитель определится по количеству заброшенных шайб в обоих этапах фиджитал-матча.

Лига Ставок представила эксклюзивную букмекерскую линию на фиджитал-спорт, в частности – на итоги турнира в дисциплинах «фиджитал-хоккей» и «фиджитал-футбол». Фаворитами, по мнению букмекера, являются Ак Барс и Лига Про в фиджитал-хоккее, а Локомотив и Феникс в фиджитал-футболе. Выбирайте своего хоккейного и футбольного фаворита эксклюзивно в Лиге Ставок.