Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Определены команды в «Лига Ставок Фиджитал-хоккей» на «Играх Будущего»

    Определены команды в «Лига Ставок Фиджитал-хоккей» на «Играх Будущего»

    29 января в Москве состоялась финальная жеребьевка Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего», официальным букмекером которого выступает «Лига Ставок».

    Жеребьевка определила основных соперников в командах десяти фиджитал-дисциплин: «Футбол для дружбы. Фиджитал 2024», «Фиджитал‑футбол», «Фиджитал‑баскетбол», «CS2+лазертаг», «Standoff 2+лазертаг», «Warface+лазертаг», «Мир танков», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине MLBB», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине Dota2», а также «Фиджитал-хоккей».Фиджитал-хоккей обещает стать одной из самых зрелищных дисциплин «Игр будущего».

    Сначала в формате 3x3 спортсмены сразятся в хоккейном симуляторе, а затем те же игроки продолжат соревнование на реальном льду. Победитель определится по количеству заброшенных шайб в обоих этапах фиджитал-матча.

    Лига Ставок представила эксклюзивную букмекерскую линию на фиджитал-спорт, в частности – на итоги турнира в дисциплинах «фиджитал-хоккей» и «фиджитал-футбол». Фаворитами, по мнению букмекера, являются Ак Барс и Лига Про в фиджитал-хоккее, а Локомотив и Феникс в фиджитал-футболе. Выбирайте своего хоккейного и футбольного фаворита эксклюзивно в Лиге Ставок.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+