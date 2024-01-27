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    Сексуальная ведущая «Матч ТВ» выложила фото без лифчика

    Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

    27-летняя девушка запечатлена в белом костюме и без лифчика.

    Фото: социальные сети Камили Харисовой

    • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
    • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
    • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

    Сексуальная ведущая «Матч ТВ» устроила фотосессию в чулках

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    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (6)
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    russkiisergei
    1706381428
    очередная шлюпка. торгует телом
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1706381577
    Я вообще не понимаю зачем бомбардир постоянно подобные новости выкладывает? Тут ничего кроме стыда и распущенности Внешний вид - это не самое главное в жизни И к футбольной тематике не относится
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    MaxRnD
    1706381800
    А он ей нужен ?
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    Desma
    1706381925
    Что с лифчиком, что без него, доска-манекен-экспонат
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    Красногорск_Фан
    1706383156
    Поручик, что вы ищете на спине? Груди. Они спереди. Спереди уже искал )))
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