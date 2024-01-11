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    • Сексуальная ведущая «Матч ТВ» устроила фотосессию в чулках

    Сексуальная ведущая «Матч ТВ» устроила фотосессию в чулках

    Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

    27-летняя девушка запечатлена в светлых чулках.

    Фото: социальные сети Камили Харисовой

    • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
    • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
    • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном наряде

    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

    Ведущая «Матч ТВ» ответила фанатам, которые попросили ее «показать сиськи»

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (9)
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    DOCTOR PENALTY
    1704989797
    Ей бы ещё сиськи с футбольные мячики - вот тогда это будет футбольная тема.)
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    Alex860
    1704990865
    И где здесь сексуальность? Честно говоря есть девушки по лучше, чем на представленном фото. Но пиар наше все - и посредственная девушка благодаря "пиару" становиться мечтой большинства мужчин, богиней красоты. Лучше бы больше новостей о спорте писали. Завтра стартует Кубок Азии по футболу и Кубок Африканских Наций, а об этих событиях информации с гулькин нос.
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    Anton01011969
    1704991067
    Абсолютно ничего привлекательного!!!
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    Красногвардейчик
    1704991529
    Хорошая...а главное спортивная новость)))
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    Иван Петров 1986
    1704991741
    Титек совсем мало. Если их нет то нет. Не зачет!!!
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    Красногорск_Фан
    1704991764
    Чулки лучше девушки
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    Василевс Ромеев
    1704993370
    Такая чушь.
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    Айболид
    1704995813
    на любителя .
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