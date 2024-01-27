Стал известен состав сборной мира на Кубок легенд-2024. Он выглядит так.
Себастьян Фрей (Франция);
Вильям Галлас (Франция);
Эммануэль Эбуэ (Кот-д’Ивуар);
Майкон (Бразилия);
Педру Мендеш (Португалия);
Флоран Малуда (Франция);
Георгиос Карагунис (Греция);
Александр Глеб (Белоруссия);
Нуну Гомеш (Португалия);
Хасан Кабзе (Турция).
- Кубок легенд состоится 10-11 февраля на московской арене «Мегаспорт».
- Также в турнире сыграют легенды ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», «Спартака». Состав спартаковцев был опубликован ранее.
- Кубок легенд проводится с 2009 года.