Стал известен состав сборной мира на Кубок легенд-2024. Он выглядит так.

Себастьян Фрей (Франция);

Вильям Галлас (Франция);

Эммануэль Эбуэ (Кот-д’Ивуар);

Майкон (Бразилия);

Педру Мендеш (Португалия);

Флоран Малуда (Франция);

Георгиос Карагунис (Греция);

Александр Глеб (Белоруссия);

Нуну Гомеш (Португалия);

Хасан Кабзе (Турция).