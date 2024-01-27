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    Состав сборной мира на Кубок легенд

    Стал известен состав сборной мира на Кубок легенд-2024. Он выглядит так.

    Себастьян Фрей (Франция);

    Вильям Галлас (Франция);

    Эммануэль Эбуэ (Кот-д’Ивуар);

    Майкон (Бразилия);

    Педру Мендеш (Португалия);

    Флоран Малуда (Франция);

    Георгиос Карагунис (Греция);

    Александр Глеб (Белоруссия);

    Нуну Гомеш (Португалия);

    Хасан Кабзе (Турция).

    • Кубок легенд состоится 10-11 февраля на московской арене «Мегаспорт».
    • Также в турнире сыграют легенды ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», «Спартака». Состав спартаковцев был опубликован ранее.
    • Кубок легенд проводится с 2009 года.

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    Источник: официальный сайт Кубка легенд

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