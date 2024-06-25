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    • Экс-тренер сборной России рассказал, какой должна быть пенсия

    Экс-тренер сборной России рассказал, какой должна быть пенсия

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о пенсионных выплатах в стране.

    В марте он называл свою пенсию «смешной».

    «Прибавка к пенсии не должна быть такой, чтобы на нее можно было купить коробку спичек. Конечно, это всегда лучше, чем ничего, но в глазах пенсионеров не вижу радости.

    Честно говоря, пенсия должна быть достойной, чтобы можно было спокойно выходить на улицу и понимать, что ты вернешься и тебя нигде не оставят в качестве залога.

    Но сумму назвать трудно, потому что у всех разные запросы. Пенсия должна уважать людей. Она должна давать повод говорить: «Я работал не зря, и государство меня поощрило».

    Хотел бы пожелать молодым людям, чтобы они дожили до тех времен, когда о пенсии даже не говорят. Чтобы она была прибавкой к жизненным завоеваниям, а не так, как сейчас», – заявил Игнатьев.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    VVM1964
    1719343047
    Давай в депутаты вместо Фетисова или Родниной ! )
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    kirdykprishel
    1719343622
    Пусть путину напишет.Спасибо товарищу ... за нашу счастливую старость. Гы гы
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