Экс-тренер сборной России Игнатьев одним словом охарактеризовал свою пенсию

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев пожаловался на маленькую пенсию.

«Не хотелось бы называть цифры, но пенсия у меня смешная. Только на нее сложно прожить.

У меня есть некие сбережения, а без них было бы трудно. На такую пенсию можно либо дома сидеть, либо погибнуть.

Ощущаю ли я рост пенсии? Нет, подобного ощущения не испытываю. Может быть, если только у соседей (смеется).

Такого, чтобы мне кто-то прибавлял пенсию, нет. Слышу, что где-то прибавляют, но пока не мне. Я то в этой обойме, но опять без меня. Наверное, в следующий раз», – сказал Игнатьев.