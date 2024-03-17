Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Экс-тренер сборной России Игнатьев одним словом охарактеризовал свою пенсию

    Экс-тренер сборной России Игнатьев одним словом охарактеризовал свою пенсию

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев пожаловался на маленькую пенсию.

    «Не хотелось бы называть цифры, но пенсия у меня смешная. Только на нее сложно прожить.

    У меня есть некие сбережения, а без них было бы трудно. На такую пенсию можно либо дома сидеть, либо погибнуть.

    Ощущаю ли я рост пенсии? Нет, подобного ощущения не испытываю. Может быть, если только у соседей (смеется).

    Такого, чтобы мне кто-то прибавлял пенсию, нет. Слышу, что где-то прибавляют, но пока не мне. Я то в этой обойме, но опять без меня. Наверное, в следующий раз», – сказал Игнатьев.

    Новости по теме
    Игнатьев назвал игрока ЦСКА, который «не хуже» Малкома
    Экс-тренер сборной России рассказал, чем Карпин похож на Жириновского
    Игнатьев озвучил имя лучшего защитника РПЛ 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии (40)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Красногвардейчик
    1710680971
    Я не думаю что у него пенсия 15 тыс руб, как у большинства россиян, так что пусть заткнётся лучше
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1710685086
    Жить на пенсии хорошо, жить на пенсию плохо. Гыгыгы
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+