Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой оценил решение Горшкова перейти в «Зенит», а не в «Спартак»

    Мостовой оценил решение Горшкова перейти в «Зенит», а не в «Спартак»

    Александр Мостовой прокомментировал трансфер левого защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» в «Зенит».

    «В том, что он выбрал «Зенит», а не «Спартак», нет ничего гениального. В футболе все решают деньги и связи. «Спартак» предложил одно, а «Зенит» – другое. Ну, парень и выбрал.

    Мы же видели это на примере Глушенкова – он был в «Локомотиве» одним из лучших, но ушел в «Зенит». Правильно сделал, что ушел, там он будет выигрывать и получать в пять раз больше», – сказал Мостовой.

    • Горшкова выкупили за 120 миллионов рублей. Это были отступные в его контракте.
    • Сообщалось, что «Зенит» будет платить игроку 8 млн рублей в месяц после вычета налогов + бонусы.

    Новости по теме
    Мостовой рассказал, как Десайи перепутал Панова с ребенком перед знаменитым матчем Франция – Россия
    Мостовой рассказал, что сглупил в конце игровой карьеры 1
    Мостовой раскритиковал полузащитника сборной Сербии
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Вежливый такой
    1719329076
    Все стремятся в Зенит. Там трофеи.
    Ответить
    ...короче
    1719329826
    ... сколько их, таких Горшковых вспыхивают, куда-то переходят, вызывают интерес. И... Куда они все потом деваются?(...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+