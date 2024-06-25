Мостовой оценил решение Горшкова перейти в «Зенит», а не в «Спартак»

Александр Мостовой прокомментировал трансфер левого защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«В том, что он выбрал «Зенит», а не «Спартак», нет ничего гениального. В футболе все решают деньги и связи. «Спартак» предложил одно, а «Зенит» – другое. Ну, парень и выбрал.

Мы же видели это на примере Глушенкова – он был в «Локомотиве» одним из лучших, но ушел в «Зенит». Правильно сделал, что ушел, там он будет выигрывать и получать в пять раз больше», – сказал Мостовой.