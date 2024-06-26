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    Стало известно, когда «Краснодар» презентует Козлова

    Российский полузащитник Данила Козлов переходит в «Краснодар».

    По сведениям источника, 26 июня 19-летний воспитанник «Зенита» подпишет трудовой договор с кубанским клубом сроком на 5 лет. «Краснодар» заплатит «Балтике» за трансфер Козлова 120 миллионов рублей.

    • В минувшем сезоне Данила Козлов в 10 играх РПЛ сумел оформить 2+4 по системе «гол плюс».
    • Также игроку удалось забить 1 гол и отдать 1 голевой пас в 5 матчах Кубка России.
    • За Козлова также борьбу вел «Зенит», но игрок выбрал «Краснодар».

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    Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова

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    26.06.2024 02:40
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    Комментарии (2)
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    paracetamol
    1719382184
    Зениту - минус!
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    FCSpartakM
    1719384690
    Еще 1 игрок с неоправданным хайпом в свою сторону.
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