Стало известно, когда «Краснодар» презентует Козлова

Российский полузащитник Данила Козлов переходит в «Краснодар».

По сведениям источника, 26 июня 19-летний воспитанник «Зенита» подпишет трудовой договор с кубанским клубом сроком на 5 лет. «Краснодар» заплатит «Балтике» за трансфер Козлова 120 миллионов рублей.