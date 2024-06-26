Стало известно, когда «Краснодар» презентует Козлова

Российский полузащитник Данила Козлов переходит в «Краснодар».
По сведениям источника, 26 июня 19-летний воспитанник «Зенита» подпишет трудовой договор с кубанским клубом сроком на 5 лет. «Краснодар» заплатит «Балтике» за трансфер Козлова 120 миллионов рублей.
- В минувшем сезоне Данила Козлов в 10 играх РПЛ сумел оформить 2+4 по системе «гол плюс».
- Также игроку удалось забить 1 гол и отдать 1 голевой пас в 5 матчах Кубка России.
- За Козлова также борьбу вел «Зенит», но игрок выбрал «Краснодар».