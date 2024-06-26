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Стало известно будущее Бонгонды в «Спартаке»

26 июня 2024, 04:48
24

Конголезский футболист Спартака Тео Бонгонда может сменить клубную прописку.

По сведениям СМИ, боссы «Спартака» готовы рассмотреть предложения по 28-летнему вингеру. Сообщается, что московский клуб готов расстаться со своим футболистом в случае поступления выгодного предложения.

  • Тео Бонгонда представляет цвета «Спартака» с лета 2023 года.
  • Он перебрался в Москву из испанского «Кадиса» за 7,5 миллионов евро.
  • В майке столичного коллектива конголезец провел 35 встреч, в которых сумел забить 8 голов и 5 раз ассистировать своим партнерам по команде.

Хорошо помните прошлые Чемпионаты Европы? Проверьте себя в историческом тесте!

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео
Комментарии (24)
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алдан2014
1719369790
Тренер только пришёл,должен ознакомиться с возможностями игроков и выстраивать концепцию дальнейшую,озвучить слабые места. Сейчас,если будут приобретения,то под провально слабые места. Ну а Бонгонда вероятно не незаменимый
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serhio80
1719373895
клуб готов рассмотреть предложения и по Тео и по Соболеву и по много еще кому) если очередной журнашлюшке или провидцу из шоу экстрасенсов привиделось что-то больше реальности) ну мы рады услышать версии)
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ilichkadr
1719380435
Бонгонду загубил Абаскаль. Его место на острие атаки, а не в подмастерье у непонятного Угальде. Надеюсь, что Станкович найдёт Тео место на поле.
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FCSpartakM
1719384581
Я думаю, по любому игроку будут рассматривать предложения. Это логично. Состав средний, уход кого-то не станет серьезной потерей.
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NewLife
1719389388
Очередной фейк от помойных журнашлюх(
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andr45
1719389748
Что характерно для Бонгонды? 1. Высокий процент отбора – 92. В тоже время у Зобнина – 91, а у недозвезды Литвинова – 88. 2. Процент ударов в створ ворот у Бонгонды — 50, а у записного бонбардира Соболева 39,3. 3. Количество голов в среднем за игру у Бонгонды — 0,45, а у джикиевской шестерки Соболева — 0,23 4. Процент реализации, т. е. когда удар заканчивался голом у Бонгонды – 18,4%, у сиволапого Соболева 8,2%. Так кто же для «Спартака» более ценен?)
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alefreddy
1719394139
пиара было по нему и Угальде много а выхлоп слабый
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