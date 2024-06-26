Стало известно будущее Бонгонды в «Спартаке»

Конголезский футболист Спартака Тео Бонгонда может сменить клубную прописку.

По сведениям СМИ, боссы «Спартака» готовы рассмотреть предложения по 28-летнему вингеру. Сообщается, что московский клуб готов расстаться со своим футболистом в случае поступления выгодного предложения.

Тео Бонгонда представляет цвета «Спартака» с лета 2023 года.

Он перебрался в Москву из испанского «Кадиса» за 7,5 миллионов евро.

В майке столичного коллектива конголезец провел 35 встреч, в которых сумел забить 8 голов и 5 раз ассистировать своим партнерам по команде.

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