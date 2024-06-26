Андрей Мостовой – о трансферах «Зенита»: «Усиливаемся российскими игроками, которых нам не хватало в обойме»

Российский футболист «Зенита» Андрей Мостовой поделился своими мыслями по поводу трансферной работы клуба.

«Только с Латышонком не знаком, остальных всех знаю, в том числе по сборной. Хорошие ребята, интересные. Но сейчас ближе познакомимся. А вообще, «Зенит» усиливается российскими игроками, которых, может быть, нам не хватало в обойме. Теперь будет достаточно», – высказался Мостовой.