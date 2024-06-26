Андрей Мостовой – о трансферах «Зенита»: «Усиливаемся российскими игроками, которых нам не хватало в обойме»

Российский футболист «Зенита» Андрей Мостовой поделился своими мыслями по поводу трансферной работы клуба.
«Только с Латышонком не знаком, остальных всех знаю, в том числе по сборной. Хорошие ребята, интересные. Но сейчас ближе познакомимся. А вообще, «Зенит» усиливается российскими игроками, которых, может быть, нам не хватало в обойме. Теперь будет достаточно», – высказался Мостовой.
- 26-летний Андрей Мостовой, играющий на позиции левого вингера, представляет цвета «Зенита» с 2020 года. Всего в сине-бело-голубой майке россиянин провел 138 игр, в которых сумел забить 24 гола и 12 раз ассистировать своим партнерам по команде.
- В минувшем сезоне Мостовой оформил 3+2 по системе «гол плюс пас» в 30 поединках. Отметим, что в активе Андрея 2 гола в 14 встречах за сборную России.
- «Зенит» стал победителем РПЛ в 6-й раз подряд. Клуб уже подписал 4 новичков – Евгения Латышонка, Сергея Волкова, Юрий Горшкова и Максима Глушенкова.