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    • Андрей Мостовой – о трансферах «Зенита»: «Усиливаемся российскими игроками, которых нам не хватало в обойме»

    Андрей Мостовой – о трансферах «Зенита»: «Усиливаемся российскими игроками, которых нам не хватало в обойме»

    Российский футболист «Зенита» Андрей Мостовой поделился своими мыслями по поводу трансферной работы клуба.

    «Только с Латышонком не знаком, остальных всех знаю, в том числе по сборной. Хорошие ребята, интересные. Но сейчас ближе познакомимся. А вообще, «Зенит» усиливается российскими игроками, которых, может быть, нам не хватало в обойме. Теперь будет достаточно», – высказался Мостовой.

    • 26-летний Андрей Мостовой, играющий на позиции левого вингера, представляет цвета «Зенита» с 2020 года. Всего в сине-бело-голубой майке россиянин провел 138 игр, в которых сумел забить 24 гола и 12 раз ассистировать своим партнерам по команде.
    • В минувшем сезоне Мостовой оформил 3+2 по системе «гол плюс пас» в 30 поединках. Отметим, что в активе Андрея 2 гола в 14 встречах за сборную России.
    • «Зенит» стал победителем РПЛ в 6-й раз подряд. Клуб уже подписал 4 новичков – Евгения Латышонка, Сергея Волкова, Юрий Горшкова и Максима Глушенкова.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.06.2024 01:36
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1719369689
    Хоть в домино будет с кем поиграть , опять же и в русском попрактикуетесь, а то всё больше на португальском общались.
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