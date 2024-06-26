ЦСКА заинтересован в подписании турецкого нападающего

Турецкий форвард «Трабзонспора» Энис Дестан может перебраться в ЦСКА.
По сведениям источника, московский клуб заинтересован в подписании контракта с 22-летним турецким нападающим.
- Энис Дестан представляет «Трабзонспор» с лета 2023 года. В майке турецкого клуба футболист сыграл 39 встреч, в которых сумел отметиться 12 голами и 5 голевыми пасами.
- Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Дестана в 4,80 миллионов евро.
- «Трабзонспор» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Турции занял 3 место. ЦСКА финишировал на 6-й строчке.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»