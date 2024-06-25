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    • Рахимов высказался о скандальном поведении игрока «Рубина» на Евро-2024

    Рахимов высказался о скандальном поведении игрока «Рубина» на Евро-2024

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поведение форварда сборной Албании Мирлинда Даку на Евро-2024.

    • Игрок получил 2 матча дисквалификации.
    • Причина – оскорбления сербов и македонцев после матча против Хорватии (2:2).
    • Даку выступает в РПЛ за «Рубин».

    – Почему я должен отнестись к этому как-то положительно? Конечно же, негативно. Я думаю, что не должно эмоциональное состояние перехлестывать игрока. Думаю, он все осознает и прекрасно понимает. Разговаривая с ним, я, естественно, дал ему понять, какие вещи правильные, а какие неправильные. Он в первую очередь футболист, который должен думать о том, чтобы показывать свои лучшие качества на поле.

    – Могут ли у Даку возникнуть проблемы в команде?

    – Не думаю, что это будет. Все прекрасно знают Мирлинда, у него нет злости в его действиях, он достаточно компанейский, общительный. Я знаю, что он очень сильно сейчас переживает. Но еще раз – нужно думать. Ты взрослый человек, нужно думать, что делаешь. Я не думаю, что все из нас, здесь стоящих, проводят свою жизнь без ошибок. На ошибках учатся. И я надеюсь, что это будет ему хорошим уроком.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (1)
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    andr45
    1719336683
    Мусульманин мусульманину ....)))
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