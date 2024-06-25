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    • «Неблагодарная работа»: Юран ответил, когда может возглавить новую команду

    «Неблагодарная работа»: Юран ответил, когда может возглавить новую команду

    Сергей Юран оценил перспективы своего возвращения к тренерской деятельности.

    «У нас такая неблагодарная работа. Каких-то новостей можно ожидать в начале чемпионата.

    Есть разговоры о ближнем зарубежье. Если там не получится, то, возможно, в начале чемпионата.

    Если кого-то из руководителей не будут устраивать результаты в первые пять туров, то пойдут принятия решений. Конечно, я желаю всего наилучшего своим коллегам, но такое случается. Такая работа.

    Надеюсь, в следующем сезоне я буду в роли главного тренера. Наверное, работой я доказал свою востребованность – это отмечали специалисты и мэтры нашего футбола», – сказал Юран.

    • В апреле тренера уволили из «Пари НН».
    • Без него нижегородцы спаслись от вылета в стыковых матчах.
    • В начале июня сообщалось об интересе к Юрану со стороны «Балтики», но калининградский клуб выбрал другого главного тренера.

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    Источник: «Чемпионат»

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