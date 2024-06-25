«Неблагодарная работа»: Юран ответил, когда может возглавить новую команду

Сергей Юран оценил перспективы своего возвращения к тренерской деятельности.

«У нас такая неблагодарная работа. Каких-то новостей можно ожидать в начале чемпионата.

Есть разговоры о ближнем зарубежье. Если там не получится, то, возможно, в начале чемпионата.

Если кого-то из руководителей не будут устраивать результаты в первые пять туров, то пойдут принятия решений. Конечно, я желаю всего наилучшего своим коллегам, но такое случается. Такая работа.

Надеюсь, в следующем сезоне я буду в роли главного тренера. Наверное, работой я доказал свою востребованность – это отмечали специалисты и мэтры нашего футбола», – сказал Юран.