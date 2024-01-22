Состав «Спартака» на Кубок легенд – есть один легионер

«Спартак» опубликовал состав команды на Кубок легенд-2024.
Состав: вратарь Александр Филимонов; Дмитрий Хлестов, Николас Пареха (Аргентина), Андрей Ещенко, Алексей Мелeшин, Александр Самедов, Константин Головской, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко.
Тренерами команды будут Олег Романцев и Ринат Дасаев.
- Кубок легенд состоится 10-11 февраля на московской арене «Мегаспорт».
- Также в турнире сыграют сборная мира, легенды ЦСКА, «Локомотива», «Динамо».
- Кубок легенд проводится с 2009 года.