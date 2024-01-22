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    Состав «Спартака» на Кубок легенд – есть один легионер

    «Спартак» опубликовал состав команды на Кубок легенд-2024.

    Состав: вратарь Александр Филимонов; Дмитрий Хлестов, Николас Пареха (Аргентина), Андрей Ещенко, Алексей Мелeшин, Александр Самедов, Константин Головской, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко.

    Тренерами команды будут Олег Романцев и Ринат Дасаев.

    • Кубок легенд состоится 10-11 февраля на московской арене «Мегаспорт».
    • Также в турнире сыграют сборная мира, легенды ЦСКА, «Локомотива», «Динамо».
    • Кубок легенд проводится с 2009 года.

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    Источник: официальный сайт Кубка легенд

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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1705940005
    Самедов Санёк в заявке трёх клубов будет против ЦСКА . Все же родные.
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