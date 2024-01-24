Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» – «Барселоны», 1/4 финала Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января 2024, в 23:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Атлетик»: Симон, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Сансет, Муньяин, Уильямс, Эррера, Прадос, Вильялибре.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде
«Барселона»: Пенья, Бальде, Араухо, Кунде, Форт, Педри, Де Йонг, Гюндоган, Торрес, Левандовски, Феликс.
Главный тренер: Хави
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».