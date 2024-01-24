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    • «Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024

    «Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» – «Барселоны», 1/4 финала Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января 2024, в 23:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Атлетик»: Симон, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Сансет, Муньяин, Уильямс, Эррера, Прадос, Вильялибре.

    Главный тренер: Эрнесто Вальверде

    «Барселона»: Пенья, Бальде, Араухо, Кунде, Форт, Педри, Де Йонг, Гюндоган, Торрес, Левандовски, Феликс.

    Главный тренер: Хави

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона»

    Атлетик-Браселона смотреть онлайн 24 января

    Источник: «Бомбардир»

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