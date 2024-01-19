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    • Кубок Испании. «Реал» проиграл «Атлетико» (2:4) и вылетел из турнира

    Кубок Испании. «Реал» проиграл «Атлетико» (2:4) и вылетел из турнира

    «Атлетико» выбил «Реал» из Кубка Испании на стадии 1/8 финала.

    Команда Диего Симеоне дома победила в дерби со счетом 4:2, забив дважды в дополнительных таймах.

    В составе хозяев поля отличились Самуэль Лино, Альваро Мората, Антуан Гризманн и Родриго Рикельме, у гостей – Хоселу, также был автогол Яна Облака.

    Испания. Кубок. 1/8 финала

    Атлетико – Реал – 4:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Лино, 39; 1:1 – Облак (в свои ворота), 45+1; 2:1 – Мората, 57; 2:2 – Хоселу, 82; 3:2 – Гризманн, 100; 4:2 – Рикельме, 119.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
    1705619760
    Кто нибудь вызовите скорую для этих пользователей сайта "РусскийСергей и Санёк17 ". Им нужна срочно скорая . Иначе потеряем их . Ведь совсем недавно они кричали что все гамно кроме реала.а теперь Винисиус который ничего в матче не сделал показывал эмблему фанатам Атлетико.а в конце рыдал и плакал . Как же хороша месть . Рад больше провалу обезьяны чем Среала
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