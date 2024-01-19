Кубок Испании. «Реал» проиграл «Атлетико» (2:4) и вылетел из турнира

«Атлетико» выбил «Реал» из Кубка Испании на стадии 1/8 финала.
Команда Диего Симеоне дома победила в дерби со счетом 4:2, забив дважды в дополнительных таймах.
В составе хозяев поля отличились Самуэль Лино, Альваро Мората, Антуан Гризманн и Родриго Рикельме, у гостей – Хоселу, также был автогол Яна Облака.
Испания. Кубок. 1/8 финала
Атлетико – Реал – 4:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Лино, 39; 1:1 – Облак (в свои ворота), 45+1; 2:1 – Мората, 57; 2:2 – Хоселу, 82; 3:2 – Гризманн, 100; 4:2 – Рикельме, 119.