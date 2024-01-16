Канчельскис — о приглашении Мостового в Кыргызстан: «Я же не Фергюсон и не Капелло. Какая стажировка?»

Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал подготовку своей команды и информацию о приглашении на стажировку экс-хавбека «Спартака» и сборной России Александра Мостового.

– Работа у нас проходит хорошо. Сейчас тренируемся в Бишкеке. Потом поедем к знаменитому озеру Иссык-Куль и будем там готовиться. Там очень хорошие условия.

– Возможно ли появление в составе вашей команды бывших или нынешних игроков РПЛ?

– Мы ведем переговоры. Но не из премьер-лиги, потому что нам их будет тяжело вытащить. А вот по игрокам из Первой и Второй лиг будем вести переговоры сейчас. В Киргизии футболисты из России, Белоруссии и Армении не считаются легионерами. Так что смотрим, работаем.

– Вы вроде пригласили Александра Мостового к себе в «Мурас Юнайтед» на стажировку. Он ответил вам?

– Да что вы?! Смеетесь что ли? Смешно пишут порой СМИ. Заголовок вообще удивил. Пишите именно то, что я говорю. Не надо добавлять ничего. Я же передаю привет Александру. Всегда рад его видеть, и всегда ждем в гости.

– А на стажировке готовы его видеть?

– Ну о какой стажировке мы говорим? Я же не Фергюсон и не Капелло. Какая стажировка? Хватит смеяться и издеваться. Не было у нас разговоров. Если бы были, я бы вам сказал. Что за бред? Наверное, лучше поехать на стажировку в Испанию или Португалию, чем ко мне. Что такое пишут?!