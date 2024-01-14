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    • Фанаты выберут название для фарм-клуба «Спартака» – известны варианты

    Фанаты выберут название для фарм-клуба «Спартака» – известны варианты

    «Спартак» на следующей неделе начнет на сайте голосование по названию фарм-клуба, который возрождают. Решение примут болельщики большинством голосов.

    «Клуб получил предложения болельщиков по возможному переименованию и готовит голосование.

    Среди вариантов названия, в числе прочих, следующие: «Красная Пресня», «Гладиатор», «Спартак-Сокольники». Есть и нынешнее название – «Спартак-2», которое, вероятнее всего, и останется», – написал источник.

    • Возродить «Спартак-2» планируется на базе существующего клуба Второй лиги «Звезда» (Санкт-Петербург).
    • В фарм-клуб «Спартака» перейдут тренеры, игроки, менеджеры «Звезды», включая главного тренера Дмитрия Комбарова.
    • «Спартак-2» расформировали в 2022 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:02
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    Комментарии (11)
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    MazaiNN
    1705231503
    Сами разберутся. Как корабль назовете так он и поплывет.
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    Cleaner
    1705231765
    Предложу еще три варианта названия для спартаковского фарм-клуба: Нифниф, Нафнаф или Нуфнуф.
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    JIEGEHDA
    1705231782
    Можно назвать /300 колец онала/ очкотак/Спамтрек/Свиняк/ Спиртяг
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    Desma
    1705232386
    "Спартак-Тарасовка" вполне можно назвать. Отдать дань истории. Спартак-2 слишком просто и по-детски. Негоже. на мой взгляд, приписывать названию клуба цифры.
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    BarStep
    1705232767
    "Хавроньи"
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    Ziklop
    1705232959
    если фанаты , то выберут гладиатор, но система научилась манипулировать.
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    zigbert
    1705233547
    Зачем изобретать велосипед. Чем плохо название "Спартак-2"? Почему то раньше не задумывались и не обостряли эту тему.
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