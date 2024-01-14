Фанаты выберут название для фарм-клуба «Спартака» – известны варианты

«Спартак» на следующей неделе начнет на сайте голосование по названию фарм-клуба, который возрождают. Решение примут болельщики большинством голосов.
«Клуб получил предложения болельщиков по возможному переименованию и готовит голосование.
Среди вариантов названия, в числе прочих, следующие: «Красная Пресня», «Гладиатор», «Спартак-Сокольники». Есть и нынешнее название – «Спартак-2», которое, вероятнее всего, и останется», – написал источник.
- Возродить «Спартак-2» планируется на базе существующего клуба Второй лиги «Звезда» (Санкт-Петербург).
- В фарм-клуб «Спартака» перейдут тренеры, игроки, менеджеры «Звезды», включая главного тренера Дмитрия Комбарова.
- «Спартак-2» расформировали в 2022 году.