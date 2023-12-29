Тихонов назвал единственного летнего новичка, заигравшего в «Спартаке»

Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов высказался о результатах московской команды в сезоне-2023/24.
Также он выделил лучший летний трансфер столичного клуба.
«Пятое место «Спартака»? Несколько очков не хватило до третьего места.
Много ждали от «Спартака», потому что было качественное усиление. Но в данный момент понимаем, что из тех, кто усилил команду, кроме Бабича, пока проявить себя никто не может.
Ожиданий от «Спартака» было больше. Впереди зимние сборы. Посмотрим, как будет выглядеть дальше.
У «Спартака» очень тяжелый старт после паузы – это «Зенит» и ЦСКА на выезде в первых трех играх. Если «Спартак» удачно сыграет их, то будет шанс. Если нет, то, думаю, шансов уже не будет», – заявил Тихонов.
- «Спартак» летом купил Бабича у «Альмерии» за 5 миллионов евро.
- Сербский защитник провел 13 матчей и забил 2 гола.
- Спартаковцы отстают от топ-3 РПЛ на 2 очка, от лидера – на 8.
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