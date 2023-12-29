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    • Тихонов назвал единственного летнего новичка, заигравшего в «Спартаке»

    Тихонов назвал единственного летнего новичка, заигравшего в «Спартаке»

    Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов высказался о результатах московской команды в сезоне-2023/24.

    Также он выделил лучший летний трансфер столичного клуба.

    «Пятое место «Спартака»? Несколько очков не хватило до третьего места.

    Много ждали от «Спартака», потому что было качественное усиление. Но в данный момент понимаем, что из тех, кто усилил команду, кроме Бабича, пока проявить себя никто не может.

    Ожиданий от «Спартака» было больше. Впереди зимние сборы. Посмотрим, как будет выглядеть дальше.

    У «Спартака» очень тяжелый старт после паузы – это «Зенит» и ЦСКА на выезде в первых трех играх. Если «Спартак» удачно сыграет их, то будет шанс. Если нет, то, думаю, шансов уже не будет», – заявил Тихонов.

    • «Спартак» летом купил Бабича у «Альмерии» за 5 миллионов евро.
    • Сербский защитник провел 13 матчей и забил 2 гола.
    • Спартаковцы отстают от топ-3 РПЛ на 2 очка, от лидера – на 8.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: Sport24

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    29.12.2023 16:42
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    Комментарии (4)
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    Питерский князь
    1703859219
    Срамтак, ждет большая порка на выезде! :)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1703863757
    В Петербурге эту Бабич не заметят, как и всю дырявую оборону, дырявого клуба! Гыгыгы
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    Krics
    1703864376
    Клошары,цыплят по осени считают,ихмо.
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    alefreddy
    1703865607
    Он прав еще от Бонгонды может прок будет а вот Рябчук вообще никакой зачем купили?
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