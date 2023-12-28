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    Уткин назвал «Наполи» говном

    Василий Уткин ответил на вопросы подписчиков в своем телеграм-канале.

    Бывшего комментатора попросили сравнить кризисы в «Наполи» и «Барселоне».

    – Насколько регресс «Наполи» напоминает провалы «Барселоны» в сезоне-2019/20?

    – Нисколько. «Барселона» великий клуб, ничто, что происходит в таком говне, как «Наполи», не может быть объяснено примером «Барсы».

    • «Наполи» – действующий чемпион Италии.
    • Неаполитанцы выиграли скудетто впервые за 33 года.
    • Сейчас команда идет на 7-м месте в таблице Серии А, набрав 27 очков в 17 турах.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    28.12.2023 23:47
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    Комментарии (1)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1703797599
    Что то уткин много крякает Сам то кто? Не пошел на ЛГБТ вечеринку только по тому, что нечего надеть было. Молчал бы лучше)))
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