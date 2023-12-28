Уткин назвал «Наполи» говном

Василий Уткин ответил на вопросы подписчиков в своем телеграм-канале.

Бывшего комментатора попросили сравнить кризисы в «Наполи» и «Барселоне».

– Насколько регресс «Наполи» напоминает провалы «Барселоны» в сезоне-2019/20?

– Нисколько. «Барселона» великий клуб, ничто, что происходит в таком говне, как «Наполи», не может быть объяснено примером «Барсы».

«Наполи» – действующий чемпион Италии.

Неаполитанцы выиграли скудетто впервые за 33 года.

Сейчас команда идет на 7-м месте в таблице Серии А, набрав 27 очков в 17 турах.

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