Уткин назвал «Наполи» говном

Василий Уткин ответил на вопросы подписчиков в своем телеграм-канале.

Бывшего комментатора попросили сравнить кризисы в «Наполи» и «Барселоне».

– Насколько регресс «Наполи» напоминает провалы «Барселоны» в сезоне-2019/20?

– Нисколько. «Барселона» великий клуб, ничто, что происходит в таком говне, как «Наполи», не может быть объяснено примером «Барсы».