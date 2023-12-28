«Балтика» дважды сыграет с клубами РПЛ на сборах в Турции

«Балтика» определилась с расписанием и некоторыми соперниками по матчам на сборах в Турции. Среди них два клуба РПЛ: «Факел» и «Динамо».

Расписание и список соперников выглядят следующим образом:

25.01 – соперник уточняется;

25.01 – «Борац» (Босния и Герцеговина);

31.01 – «Факел» (Воронеж);

03.02 – «Акрон» (Тольятти);

10.02 – «Арсенал» (Тула);

15.02 – «Динамо» (Махачкала);

19.02 – соперник уточняется;

23.02 – «Динамо» (Москва).

В календаре спаррингов возможны изменения.