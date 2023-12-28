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    «Балтика» дважды сыграет с клубами РПЛ на сборах в Турции

    «Балтика» определилась с расписанием и некоторыми соперниками по матчам на сборах в Турции. Среди них два клуба РПЛ: «Факел» и «Динамо».

    Расписание и список соперников выглядят следующим образом:

    25.01 – соперник уточняется;

    25.01 – «Борац» (Босния и Герцеговина);

    31.01 – «Факел» (Воронеж);

    03.02 – «Акрон» (Тольятти);

    10.02 – «Арсенал» (Тула);

    15.02 – «Динамо» (Махачкала);

    19.02 – соперник уточняется;

    23.02 – «Динамо» (Москва).

    В календаре спаррингов возможны изменения.

    • Всего в программе подготовки «Балтики» к весенней части чемпионата России запланированы три сбора: первый – с 14.01 по 26.01, второй – с 29.01 по 11.02, третий – с 13.02 по 24.02.
    • Команда занимает в РПЛ 15-е место после 18 туров с 13 очками.

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    Источник: Официальный сайт «Балтики»

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