«Балтика» дважды сыграет с клубами РПЛ на сборах в Турции

«Балтика» определилась с расписанием и некоторыми соперниками по матчам на сборах в Турции. Среди них два клуба РПЛ: «Факел» и «Динамо».
Расписание и список соперников выглядят следующим образом:
25.01 – соперник уточняется;
25.01 – «Борац» (Босния и Герцеговина);
31.01 – «Факел» (Воронеж);
03.02 – «Акрон» (Тольятти);
10.02 – «Арсенал» (Тула);
15.02 – «Динамо» (Махачкала);
19.02 – соперник уточняется;
23.02 – «Динамо» (Москва).
В календаре спаррингов возможны изменения.
- Всего в программе подготовки «Балтики» к весенней части чемпионата России запланированы три сбора: первый – с 14.01 по 26.01, второй – с 29.01 по 11.02, третий – с 13.02 по 24.02.
- Команда занимает в РПЛ 15-е место после 18 туров с 13 очками.
Источник: Официальный сайт «Балтики»