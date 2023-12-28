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    Канчельскис оценил выступление Головина

    Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис считает, что 27-летнему хавбеку «Монако» Александру Головину в отличие от многих других российских игроков удалось раскрыть свой потенциал.

    «Головин заслуживает уважения. Попадание в символическую сборную чемпионата Франции – отличный показатель его стабильно высокого уровня игры. Сейчас у нас нет игроков, которые могли бы соперничать с Сашей за звание лучшего российского футболиста.

    Хотя Головин не поцелован богом, но у него есть талант и трудолюбие. Многие российские игроки подавали такие же надежды, но в итоге не смогли раскрыть свой потенциал», – сказал Канчельскис.

    • Головин вошел в символическую сборную первого круга Лиги 1 от L’Equipe.
    • Аолузащитник «Монако» забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 15 играх чемпионата Франции.

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    Источник: «РБ Спорт»

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