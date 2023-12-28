Стало известно, почему Миранчука хотят вернуть в «Торино»

В Италии сообщили о заинтересованности «Торино» в возвращении Алексея Миранчука.

На трансфере 28-летнего полузащитника настаивает главный тренер туринской команды Иван Юрич.

По его мнению, российский футболист сможет расширить атакующие возможности «Торино» и решить проблему с созданием голевых моментов.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 12 матчах (412 минут).

Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2025 года.

Хавбек был в аренде в «Торино» в сезоне-2022/23.

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