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    • Генич назвал лучшего вратаря первой части сезона РПЛ – это не Сафонов и не Акинфеев

    Генич назвал лучшего вратаря первой части сезона РПЛ – это не Сафонов и не Акинфеев

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич определил лучшего голкипера чемпионата России по итогам 18 туров.

    «Я выберу Илью Лантратова. Он блестяще играет. Что касается игры на линии, у Матвея Сафонова есть проблемы с игрой ногами. Нет проблем у Акинфеева, но называть его все время лучшим – это моветон. Он и так на пьедестале, вряд ли его оттуда можно сместить.

    Если бы «Локомотив» раньше определился с парой центральных защитников и действовал так же надежно в обороне, как «Краснодар», то Лантратов бы пропустил меньше 12 мячей, которые пропустил Сафонов.

    Лантратов – вратарь, который выручает, делает разницу и приносит результат. Есть матчи, в которых команда набирает очки благодаря вратарю. У «Локо» было несколько таких матчей», – сказал Генич.

    • Лантратов провел в «Локо» год.
    • Его статистика в этом сезоне: 20 матчей, 24 пропущенных гола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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