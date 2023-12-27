Экс-фигурист Траньков: «Очень сложно комментировать и рационально обсуждать поступки Дзюбы»

Болельщик «Зенита», тренер по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на видео, где нападающий «Локомотива» Артем Дзюба исполняет фанатскую песню клуба из Санкт-Петербурга.

«Без понятия, скучает ли Артем по Питеру, но он пел песню «Ленинграда», которая ему нравится. В «Зените» он исполнял ее много лет. Мне очень сложно комментировать и рационально обсуждать поступки Дзюбы и его видео.

Я с удовольствием посмотрел ролик, как Вендел в шлепках играет с мальчишками в футбол у себя в фавелах. Это видео мне более интересно, чем публикация Артема», – сказал Траньков.