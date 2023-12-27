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    • Экс-фигурист Траньков: «Очень сложно комментировать и рационально обсуждать поступки Дзюбы»

    Экс-фигурист Траньков: «Очень сложно комментировать и рационально обсуждать поступки Дзюбы»

    Болельщик «Зенита», тренер по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на видео, где нападающий «Локомотива» Артем Дзюба исполняет фанатскую песню клуба из Санкт-Петербурга.

    «Без понятия, скучает ли Артем по Питеру, но он пел песню «Ленинграда», которая ему нравится. В «Зените» он исполнял ее много лет. Мне очень сложно комментировать и рационально обсуждать поступки Дзюбы и его видео.

    Я с удовольствием посмотрел ролик, как Вендел в шлепках играет с мальчишками в футбол у себя в фавелах. Это видео мне более интересно, чем публикация Артема», – сказал Траньков.

    • Дзюба выступал в «Зените» с 2015 по 2022 год с полугодичным перерывом перед ЧМ-2018, когда он играл в «Арсенале» на правах аренды.
    • Траньков выступал в парном катании, он является двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы. О завершении спортивной карьеры объявил в 2018 году.

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    Источник: Sport24

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