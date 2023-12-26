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    • Политолог Шульман* оценила желание Дзюбы стать военачальником

    Политолог Шульман* оценила желание Дзюбы стать военачальником

    Российский политолог Екатерина Шульман* дала оценку недавней цитате нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – Угадайте, кто это сказал. «Мне интересно все, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну».

    Господи, богата земля русская идиотами. Трудно выбрать. Рогозин Дмитрий Олегович мог бы такое говорить. Кто-то из моей паствы, из депутатов – там тоже хватает таких людей альтернативно рациональных.

    – Не буду вас мучить, тут сложно угадать.

    – Да, огромный выбор. Много кому подходит.

    – Представьте, это сказал футболист Артем Дзюба.

    – А, ну тогда к нему какие претензии? А он же, по-моему, депутат?

    – Нет. Но мне кажется, что он стремительно несется в этом направлении. Карьера заканчивается, надо же что-то...

    – Многие спортсмены являются депутатами. У меня даже студентка писала работу об их законотворческой деятельности. Кстати, выяснилось по анализу законотворческой активности, что спортивный депутат ничем не отличается от депутата обыкновенного.

    Они совершенно так же себя ведут. Нет, например такого, чтобы спортивные депутаты больше инициировали законопроектов, связанных со спортом. Ничего подобного.

    Дзюба еще молод, он еще совсем дитя. Все еще впереди.

    Футболист, значит? Как у Набокова: «Та ли это игра, в которую играют клюшкой?».

    – Он член той сборной России, которая в 2018 году играла на ЧМ в России. Это, я считаю, лучшее время за последние годы.

    – Это даже я помню. Про футбол не помню, а про изменение общественного мнения в связи с этим помню.

    Пик доброжелательности респондентов по отношению к внешнему миру, – сказала Шульман* в подкасте Михаила Шаца* и комика Гарика Оганисяна.

    * – признаны иноагентами в России.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • В течение последнего года он выступает за «Локомотив».
    • Дзюба – воспитанник «Спартака».

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:39
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2436

      Таврида 32 минуты назад

      Шульман* в подкасте Шаца* Все что нам надо знать о "российских пгавозащитниках". Алексею Зильбернштейнову на заметку (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22708

      Cleaner 48 минут назад

      Шульман, Ватман, Лоцман... Бездельники. Дзюба хоть мяч по полю пинает. А эти бумагомараки только пасквили сочинять умеют...(((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21001

      NewLife 1 час назад

      Действительно злой идиот. Игры на компе в помощь.

      0
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