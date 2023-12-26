Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Астон Виллы», 19-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Варан, Далот, Шоу, Эванс, Амрабат, Фернандеш, Гарначо, Антони, Мактоминей, Рэшфорд.
Главный тренер: Эрик тен Хаг
«Астон Вилла»: Мартинес, Сантос, Конса, Морено, Лангле, Луис, Макгинн, Диаби, Бэйли, Рэмзи, Уоткинс.
Главный тренер: Унаи Эмери
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 1.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»