Голкипер «Зенит» сделал первую публикацию после взрыва в его доме

Вратарь «Зенита» Денис Адамов опубликовал пост в социальной сети после инцидента со взрывом в доме, где находится его квартира. На фотографии игрок изображен вместе с семимесячным сыном.
«Откисаем с Мишаней после дерьмового дня», – подписал снимок Адамов.
- Взрыв произошел вечером 24 декабря в доме на улице Трубачева в Сочи. Квартира Адамова расположена рядом с центром взрыва, в котором пострадали два человека.
- В момент взрыва Адамов с женой и семимесячным сыном находились дома, никто из семьи не пострадал.
- Из-за взрыва серьезные повреждения получила арендованная машина Адамова.
Источник: «Бомбардир»