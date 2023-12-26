Голкипер «Зенит» сделал первую публикацию после взрыва в его доме

Вратарь «Зенита» Денис Адамов опубликовал пост в социальной сети после инцидента со взрывом в доме, где находится его квартира. На фотографии игрок изображен вместе с семимесячным сыном.

«Откисаем с Мишаней после дерьмового дня», – подписал снимок Адамов.