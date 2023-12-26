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    • Голкипер «Зенит» сделал первую публикацию после взрыва в его доме

    Голкипер «Зенит» сделал первую публикацию после взрыва в его доме

    Вратарь «Зенита» Денис Адамов опубликовал пост в социальной сети после инцидента со взрывом в доме, где находится его квартира. На фотографии игрок изображен вместе с семимесячным сыном.

    «Откисаем с Мишаней после дерьмового дня», – подписал снимок Адамов.

    • Взрыв произошел вечером 24 декабря в доме на улице Трубачева в Сочи. Квартира Адамова расположена рядом с центром взрыва, в котором пострадали два человека.
    • В момент взрыва Адамов с женой и семимесячным сыном находились дома, никто из семьи не пострадал.
    • Из-за взрыва серьезные повреждения получила арендованная машина Адамова.

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    Источник: «Бомбардир»

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