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  • Представитель Дзюбы сделал заявление в связи с исполнением форвардом «Локомотива» песни про «Зенит»

Представитель Дзюбы сделал заявление в связи с исполнением форвардом «Локомотива» песни про «Зенит»

25 декабря 2023, 18:18
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Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался о ситуации с новым видео игрока.

35-летний футболист на частной вечеринке спел песню про «Зенит».

«Отличное утро для спортивных журналистов: можно хайпануть на имени Дзюбы, получить дополнительный трафик и ссылки. Особенно в этот предновогодний период, когда чемпионат на паузе и инфоповодов нет.

Вот и коллеги ваши меня разбудили с утра, услышали, что я не буду ничего комментировать, и с удовольствием это опубликовали. Поэтому вынужден давать развернутый комментарий вам по, считаю, совершенно высосанному из пальца поводу. Ну что же, теперь, видимо, будем комментировать и плейлист Артема.

Свой профессионализм и отношение к команде Дзюба регулярно демонстрирует на поле и в раздевалке, в команде, да и в публичном поле. Вряд ли найдется болельщик «Локомотива», который сможет его упрекнуть в отсутствии мотивации и желания помочь команде.

Те же матчи с «Зенитом», например, где он выкладывался на 200%, наглядно это показали. И речь не только про шикарную голевую в последнем матче, а в целом о настрое. Он всегда сверхмотивирован и настроен только на победу, с любым соперником.

Для настоящих болельщиков именно это должно быть важно, а не какие‑то выдернутые из контекста моменты личной жизни.

Да, Петербург для Артема не чужой город. Это, думаю, не секрет. Он провел там немало лет, выиграл много трофеев. В этом смысле ничего сверхъестественного в том, что он выложил песню, я не вижу.

Но опять‑таки, у наших прекрасных акул спортивного пера и различных телеграм‑каналов появился дополнительный повод разжиться трафиком на фамилии Дзюбы и облить человека грязью. Обычное дело. Скоро напишут, что он сделал это специально для того, чтобы его все обсуждали.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Надеюсь, в следующем году у нас будет больше настоящих поводов для комментариев по действительно интересным событиям в реальном футбольном мире, и мы не будем возвращаться к плейлисту Артема Дзюбы, а также к его песням в караоке«, – сказал Гольдман.

  • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
  • Он провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 ассистов.
  • С петербургской командой нападающий выиграл 10 трофеев.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем
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PHILADELPHIA 005
1703526126
Дзюба - футболист!
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