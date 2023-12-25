Итоги года для «Спартака» от Заремы

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги года.

– Этот год стал первым для вас, когда «Спартак» перестал быть каждодневной работой. С одной стороны, меньше давления, но с другой – долгое время это было огромной частью вашей жизни. С какими мыслями, эмоциями ваша семья смотрит за всем со стороны?

– Смотрим без попкорна! Давления я никогда не боялась, как и ответственности. За свои ошибки отвечали личными средствами, за вывеской не прятались и не отмалчивались. Тем, кто боятся, лучше оставаться консультантами.

– Подведение итогов каждого года люди обычно начинают со слов: «Это был трудный год…». А какой он для «Спартака»?

– Если проанализировать, то всe вполне логично. Прежняя инерция прекратилась. Новые механизмы в деле.