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    Итоги года для «Спартака» от Заремы

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги года.

    – Этот год стал первым для вас, когда «Спартак» перестал быть каждодневной работой. С одной стороны, меньше давления, но с другой – долгое время это было огромной частью вашей жизни. С какими мыслями, эмоциями ваша семья смотрит за всем со стороны?

    – Смотрим без попкорна! Давления я никогда не боялась, как и ответственности. За свои ошибки отвечали личными средствами, за вывеской не прятались и не отмалчивались. Тем, кто боятся, лучше оставаться консультантами.

    – Подведение итогов каждого года люди обычно начинают со слов: «Это был трудный год…». А какой он для «Спартака»?

    – Если проанализировать, то всe вполне логично. Прежняя инерция прекратилась. Новые механизмы в деле.

    • Федун и Зарема перестали участвовать в жизни «Спартака» летом 2022 года.
    • Сейчас клуб в руках «Лукойла».
    • Команда идет в РПЛ 5-й.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20994

      NewLife 4 минуты назад

      Лене - спасибо, тебе -фу. Ваше время прошло, пора помалкивать.

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