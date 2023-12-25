Хави раскрыл новогоднее желание

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, чего желает в 2024 году.
«Мое желание на 2024 и 125-летие «Барселоны» – чтобы было здоровье, мир и спортивные успехи для клуба, особенно футбольного. Надеюсь, будем работать для этого.
Прошу, чтобы 2024 год был не хуже 2023-го», – цитирует Хави твиттер Barca Universal.
- Перед Хави поставлена задача закончить сезон минимум с 2 трофеями – иначе будет увольнение.
- «Барселона» отстает от 1-го места Примеры на 7 очков.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграют с «Наполи».
Источник: «Бомбардир»