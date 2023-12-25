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    Хави раскрыл новогоднее желание

    Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, чего желает в 2024 году.

    «Мое желание на 2024 и 125-летие «Барселоны» – чтобы было здоровье, мир и спортивные успехи для клуба, особенно футбольного. Надеюсь, будем работать для этого.

    Прошу, чтобы 2024 год был не хуже 2023-го», – цитирует Хави твиттер Barca Universal.

    • Перед Хави поставлена задача закончить сезон минимум с 2 трофеями – иначе будет увольнение.
    • «Барселона» отстает от 1-го места Примеры на 7 очков.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграют с «Наполи».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22705

      Cleaner 1 час назад

      Хави: - Только бы не уволили, только бы не уволили...)))

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