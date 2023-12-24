Канчельскис считает, что руководство «Спартака» глумится над клубом и болельщиками

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».
- Томаш сменил Пола Эшуорта.
- Британец перешел на должность технического директора.
- До этого Амарал работал ведущим скаутом «Бенфики».
«В «Спартаке», как и всегда, все в своем репертуаре. Странно, почему из «Бенфики» человека берут. Если из «Реала», «Милана», «Ювентуса», то, наверное, еще можно понять. Но я уже ничему не удивляюсь. Жаль просто болельщиков «Спартака». Руководство клуба просто глумится над «Спартаком», над его болельщиками.
Почему именно из «Бенфики»? Мне просто жаль болельщиков красно-белых. Раньше, в 90-е годы, когда они много раз подряд стали чемпионами, разве приглашали кого-то из специалистов «Бенфики»? Я такого не помню. Подумайте, что вы делаете», – сказал Канчельскис.
Источник: Rusfootball.info