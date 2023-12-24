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    • Канчельскис считает, что руководство «Спартака» глумится над клубом и болельщиками

    Канчельскис считает, что руководство «Спартака» глумится над клубом и болельщиками

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

    • Томаш сменил Пола Эшуорта.
    • Британец перешел на должность технического директора.
    • До этого Амарал работал ведущим скаутом «Бенфики».

    «В «Спартаке», как и всегда, все в своем репертуаре. Странно, почему из «Бенфики» человека берут. Если из «Реала», «Милана», «Ювентуса», то, наверное, еще можно понять. Но я уже ничему не удивляюсь. Жаль просто болельщиков «Спартака». Руководство клуба просто глумится над «Спартаком», над его болельщиками.

    Почему именно из «Бенфики»? Мне просто жаль болельщиков красно-белых. Раньше, в 90-е годы, когда они много раз подряд стали чемпионами, разве приглашали кого-то из специалистов «Бенфики»? Я такого не помню. Подумайте, что вы делаете», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Rusfootball.info

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1748

      SLADE2019 1 минуту назад

      В таких случаях резюме не мешало бы его опубликовать, в той части, кого он сосватал в Бенфику, этот главный скаут. А так, я уже писал, что в действия менеджмента Спартака, в их обоснованность, я не верю. Через небольшое время будет видно, прав я или нет. Посмотрим на его работу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19395

      DVOK68 1 час назад

      Андрюша)

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    • ...
      Рейтинг: +6531

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      А глумятся они над своими, чтобы другим было смешно от лузеров. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +17615

      Алексей З 1 час назад

      Идиот.
      Динамо взяли из Оренбурга тренера , Зенит из Уфы, Локомотив из НН, ЦСКА из Сочи, ну почему блдь не из Милана и Реала ?
      Спартак взял спортивного директора из Бенфики , охерели совсем , есть же Андрюха Канчельскис, подумайте что вы делаете ?
      Тебя вроде в Кыргыстан сватали , неужели на билет денег нет , решил на Спартаке немного подзаработать ?

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      Рейтинг: +2370

      rac531 > Алексей З 1 час назад

      А, может, он не идиот, а прость Канчельскис?)
      Что с него убогого взять?

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      Рейтинг: +7133

      fakeid > Алексей З 39 секунд назад

      цска как-то брал тренера из реала.

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