Канчельскис считает, что руководство «Спартака» глумится над клубом и болельщиками

В таких случаях резюме не мешало бы его опубликовать, в той части, кого он сосватал в Бенфику, этот главный скаут. А так, я уже писал, что в действия менеджмента Спартака, в их обоснованность, я не верю. Через небольшое время будет видно, прав я или нет. Посмотрим на его работу.
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».
- Томаш сменил Пола Эшуорта.
- Британец перешел на должность технического директора.
- До этого Амарал работал ведущим скаутом «Бенфики».
«В «Спартаке», как и всегда, все в своем репертуаре. Странно, почему из «Бенфики» человека берут. Если из «Реала», «Милана», «Ювентуса», то, наверное, еще можно понять. Но я уже ничему не удивляюсь. Жаль просто болельщиков «Спартака». Руководство клуба просто глумится над «Спартаком», над его болельщиками.
Почему именно из «Бенфики»? Мне просто жаль болельщиков красно-белых. Раньше, в 90-е годы, когда они много раз подряд стали чемпионами, разве приглашали кого-то из специалистов «Бенфики»? Я такого не помню. Подумайте, что вы делаете», – сказал Канчельскис.
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