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  • Канчельскис считает, что руководство «Спартака» глумится над клубом и болельщиками

Канчельскис считает, что руководство «Спартака» глумится над клубом и болельщиками

24 декабря 2023, 10:13
22

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

  • Томаш сменил Пола Эшуорта.
  • Британец перешел на должность технического директора.
  • До этого Амарал работал ведущим скаутом «Бенфики».

«В «Спартаке», как и всегда, все в своем репертуаре. Странно, почему из «Бенфики» человека берут. Если из «Реала», «Милана», «Ювентуса», то, наверное, еще можно понять. Но я уже ничему не удивляюсь. Жаль просто болельщиков «Спартака». Руководство клуба просто глумится над «Спартаком», над его болельщиками.

Почему именно из «Бенфики»? Мне просто жаль болельщиков красно-белых. Раньше, в 90-е годы, когда они много раз подряд стали чемпионами, разве приглашали кого-то из специалистов «Бенфики»? Я такого не помню. Подумайте, что вы делаете», – сказал Канчельскис.

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Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (22)
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DVOK68
1703405684
Андрюша)
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SLADE2019
1703409360
В таких случаях резюме не мешало бы его опубликовать, в той части, кого он сосватал в Бенфику, этот главный скаут. А так, я уже писал, что в действия менеджмента Спартака, в их обоснованность, я не верю. Через небольшое время будет видно, прав я или нет. Посмотрим на его работу.
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Марк Аврелий!
1703411281
в первые согласен с Канчельскисом
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Владимир-Филиппов-vkontak
1703413321
Они по фамилии выбирают. В спаме может быть только аморал. Нарочно не придумаешь.
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NewLife
1703417240
Канч, а чего тебя это беспокоит ? Для всех, кто в футболе, твое мнение = 0, кроме мусорных сайтов.
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ScarlettOgusania
1703418059
Андрюшка вылез из киргизской задницы юнайтеда "поглумиться", что Спартак обошёл его, поганого литовского тренеришку, стороной, ещё и плюнув ему на дорожку до Бишкека!)
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