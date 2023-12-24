Канчельскис считает, что руководство «Спартака» глумится над клубом и болельщиками

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

Томаш сменил Пола Эшуорта.

Британец перешел на должность технического директора.

До этого Амарал работал ведущим скаутом «Бенфики».

«В «Спартаке», как и всегда, все в своем репертуаре. Странно, почему из «Бенфики» человека берут. Если из «Реала», «Милана», «Ювентуса», то, наверное, еще можно понять. Но я уже ничему не удивляюсь. Жаль просто болельщиков «Спартака». Руководство клуба просто глумится над «Спартаком», над его болельщиками.

Почему именно из «Бенфики»? Мне просто жаль болельщиков красно-белых. Раньше, в 90-е годы, когда они много раз подряд стали чемпионами, разве приглашали кого-то из специалистов «Бенфики»? Я такого не помню. Подумайте, что вы делаете», – сказал Канчельскис.