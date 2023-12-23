Жиру в 2019 году мог перейти в «Локомотив» за 10 миллионов

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов рассказал о несостоявшемся трансфере Оливье Жиру в московский клуб.

– Как в 2019-м случилось ваше возвращение в «Локомотив»?

– Меня пригласил Василий Кикнадзе. За что ему большое спасибо. Мы где-то встретились, разговорились. Потом слышу: «Валера, пойдешь мне помогать?» – «С удовольствием!»

– С Кикнадзе у вас споры были?

– Споры – громко сказано. Но я советовал ему купить Жиру. В 2019-м он потерял место в составе «Челси», и француза начали предлагать разным клубам.

– Цена?

– Около 10 миллионов евро, зарплата – в районе 4. Деньги у «Локомотива» тогда были. Я говорил: «Василий, если возьмем такого форварда, с нами никто не сможет конкурировать!»

– И что?

– Не рискнул. Жаль. Сейчас Жиру в «Милане», 37 лет – до сих пор забивает!