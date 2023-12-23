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    Жиру в 2019 году мог перейти в «Локомотив» за 10 миллионов

    Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов рассказал о несостоявшемся трансфере Оливье Жиру в московский клуб.

    – Как в 2019-м случилось ваше возвращение в «Локомотив»?

    – Меня пригласил Василий Кикнадзе. За что ему большое спасибо. Мы где-то встретились, разговорились. Потом слышу: «Валера, пойдешь мне помогать?» – «С удовольствием!»

    – С Кикнадзе у вас споры были?

    – Споры – громко сказано. Но я советовал ему купить Жиру. В 2019-м он потерял место в составе «Челси», и француза начали предлагать разным клубам.

    – Цена?

    Около 10 миллионов евро, зарплата – в районе 4. Деньги у «Локомотива» тогда были. Я говорил: «Василий, если возьмем такого форварда, с нами никто не сможет конкурировать!»

    – И что?

    – Не рискнул. Жаль. Сейчас Жиру в «Милане», 37 лет – до сих пор забивает!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5688

      PAREVG. 27 минут назад

      Во первых: не факт что он пошел бы в Россию.
      Во вторых, как я заметил, французы в нашем чемпионате не приживаются.
      И главное: Из тех кого купили при грызуне, никто в Локо не заиграл.

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