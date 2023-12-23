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    Реакция Заремы на нового спортивного директора «Спартака»

    Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила приход в клуб нового спортивного директора Томаша Амарала.

    «Если честно, когда я увидела, то думала, что у «Спартака» новый физиотерапевт, оказалось, новый спортивный директор. Так бывает, ожидания – Луиш Кампуш, реальность – другая.

    Пол Эшуорт долго входил в «Спартак», скрупулезно и дотошно изучал дела с 2021 года, стоял с краю, когда делали трансферы Бальде Кейта и Михи Мевли, чтобы не замараться. Потом помпезно вошел в клуб: достойно хранил молчание, и, видимо, полгода будет передавать еще не начатые дела новому физиотерапевту спортивному директору», – сказала Зарема.

    • Амарал сменил Пола Эшуорта.
    • Британец теперь будет работать техническим директором «Спартака».
    • Москвичи идут в РПЛ 5-ми.

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    Источник: Metaratings

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