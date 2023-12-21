В АПЛ определились с санкциями против клубов, пожелавших играть в Суперлиге

Английская Премьер-лига будет наказывать клубы, которые проявят интерес к участию в проекте Суперлиги.

АПЛ пообещала штрафовать такие команды на 30 очков в лиге и 25 миллионов фунтов.

На Великобританию не распространяется европейское законодательство, поэтому решение суда ЕС не защищает английские клубы.