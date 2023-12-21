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    • В АПЛ определились с санкциями против клубов, пожелавших играть в Суперлиге

    В АПЛ определились с санкциями против клубов, пожелавших играть в Суперлиге

    Английская Премьер-лига будет наказывать клубы, которые проявят интерес к участию в проекте Суперлиги.

    АПЛ пообещала штрафовать такие команды на 30 очков в лиге и 25 миллионов фунтов.

    На Великобританию не распространяется европейское законодательство, поэтому решение суда ЕС не защищает английские клубы.

    • Суд ЕС постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением».
    • На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
    • Старт нового турнира запланирован на лето 2025 года.

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    Источник: Reuters

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