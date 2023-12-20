Дюков: «ФИФА и УЕФА с удовольствием вернули бы Россию»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что в УЕФА хотят вернуть Россию в международные турниры.

«Футбольные чиновники ФИФА и УЕФА уже с большим удовольствием вернули бы нас в соревнования. Но есть позиция правительств, которая постоянно меняется, которую надо учитывать. УЕФА заинтересован в нашем возвращении, но не всe зависит от них.

Международные спортивные федерации тоже находятся под давлением – как политиков, так и СМИ. Мы видим, что происходит с МОК. Это подтверждение наличия двойных стандартов. Например, год назад мы не получили одобрения от ФИФА по возможному переходу в Азию. Но мы члены УЕФА, мы хотим принимать участие в соревнованиях УЕФА. Сейчас есть решение по юношам. Мы хотим продолжать работу по следующему снятию ограничений», – сказал Дюков.