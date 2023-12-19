Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Агент Селюк сравнил «Спартак» с Филиппом Киркоровым

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о популярности «Спартака», упомянув певца Филиппа Киркорова.

    «Если сравнить «Спартак» с Киркоровым, то он – народный артист, а это – народная команда. Но так можно сравнить не только с ним.

    Безусловно, «Спартак» имеет больше всего болельщиков в стране. Но Филю все признают номером один в российской эстраде, а «Спартак» признают номером один только болельщики самого «Спартака». Вот в чeм дело.

    Тот же Киркоров старается как-то и чем-то удивлять, например, экстравагантными нарядами. «Спартак» же пока ничем не удивляет», – заявил Селюк.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

    Новости по теме
    Агент Селюк: «Предлагаю клубам потенциально лучшего опорника РПЛ, а купят опять Шамара за 8 миллионов» 6
    «Это будет очень хороший матч»: агент Селюк посоветовал соперника для сборной России 5
    Агент Селюк: «Матч Россия – Куба был политическим» 2
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+