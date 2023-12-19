Агент Селюк сравнил «Спартак» с Филиппом Киркоровым

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о популярности «Спартака», упомянув певца Филиппа Киркорова.
«Если сравнить «Спартак» с Киркоровым, то он – народный артист, а это – народная команда. Но так можно сравнить не только с ним.
Безусловно, «Спартак» имеет больше всего болельщиков в стране. Но Филю все признают номером один в российской эстраде, а «Спартак» признают номером один только болельщики самого «Спартака». Вот в чeм дело.
Тот же Киркоров старается как-то и чем-то удивлять, например, экстравагантными нарядами. «Спартак» же пока ничем не удивляет», – заявил Селюк.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.
Источник: Legalbet